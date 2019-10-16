「森活特展」提供豐富的植物解說及趣味知識。（文府國小提供／袁庭堯高雄傳真）

文府國小師生愛種樹，六年來已在校園內植樹數百顆。（文府國小提供／袁庭堯高雄傳真）

傳承種樹護樹理念，推廣環境教育，文府國小推出「綠留文府、愛傳大地」愛樹活動，16日上午舉辦「種下班級樹」與「森活特展」開展活動，現場師生在草地上排出「種樹開箱照」展現童趣，也藉此呼籲都會區重視樹木保育。

文府國小座落在繁華的都會區，自2014年起實施環保教育，由當時入學的小一新生親手種下302棵桂花樹，今年不但持續推動種樹活動，更加碼在校內推出「森活特展」，展現多年護樹種樹成果。

「森活特展」分兩大部分，第一部分為樹木對環境的影響及重要性，由慈心有機農業發展基金會策展，共規劃「種樹的好處」、「海岸造林」、「種子的旅行」、「種子牆」、「如何種樹」、「森歷其境」、「發願區」七大展區，內涵豐富趣味的植物知識，讓孩子從「眼、耳、鼻、舌、身」的體驗樹的特質及功用。

第二部分是《文府種樹大事記》，以大樹年輪為意象，紀錄文府這五年來在校園推動種樹的過程及紀實。

6年10班同學孫偉祐、洪苡瑜在入學時種下桂花與七里香，看著小樹苗已長成小樹，覺得欣慰又驕傲，也希望學弟妹能將種樹護樹愛

(中時 )