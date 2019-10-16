男人多吃菇就對了！日本東北大學公共衛生學院研究發現，常食用蘑菇能降低攝護腺癌發展的風險。此研究針對3萬餘日本中老年男性進行調查，多吃含肉類和奶製品、較少食用水果和蔬菜的男性，若每周吃3次蘑菇，可降低攝護腺癌的風險17％。

中評社報導，科學家對3.6萬餘名年齡在40歲至79歲男子的健康狀況進行了長期觀察。在這項長達13年的研究中，受觀察者被要求填一份表，上面的問題涉及生活方式、飲食及飲食中是否有蘑菇、鍛鍊情況和不良習慣。

研究結果顯示，經常吃蘑菇能降低攝護腺癌發展的風險，特別是對於飲食多含肉類和奶製品、較少食用水果和蔬菜的50歲及50歲以上的男性，蘑菇非常有幫助。研究發現，每周吃3次蘑菇可降低攝護腺癌的風險17％，這項研究成果於2019年發表於《國際癌症雜誌》（International Journal of Cancer）。

(中時電子報)