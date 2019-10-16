高雄市長韓國瑜今天起請假，全力衝刺總統大選，根據《蘋果》民調顯示，韓國於若辭職參選，支持度會再上升約4個百分點。然而，藍營普遍認為韓國瑜無須辭職參選。

國民黨中常委曾文培說，不知道該民調背景是什麼，也許是對手支持者希望韓國瑜趕快辭職所呈現出假的意向，韓市長現在全力投入選舉，接下來民調肯定也會往上走。國民黨中常委姚江臨反問為什麼一定要辭職？民調反應上升4％有什麼意思？

國民黨立委曾銘宗表示，不建議韓國瑜辭職，韓的民調與蔡英文雖然有差距，但未表態的民眾仍有三成以上，蔡英文不要以為穩上了，拋開操作統獨，這三年來做了什麼？經濟不好、外交斷交、兩岸關係又不讓民眾滿意。

至於國民黨主席吳敦義不接韓國瑜競選總部主委，姚江臨緩頰稱，馬英九第一次選總統是江丙坤當主委，第二次是蕭萬長當主委，他們都不是黨主席，「當然，到最後還是黨主席要負選舉成敗責任。」

曾銘宗與曾文培也一致認為，黨主席業務繁忙要到全國各地輔選，而競總主委要全盤操盤並與下面幹部開會，以黨主席的情況不太允許，他們也贊同吳敦義的抉擇。

(中時 )