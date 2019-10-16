國民黨總統參選人韓國瑜昨日破釜沉舟，宣布對高雄請假，將由南往北開始「土地傾聽之旅」，全力展開選戰；資深媒體人謝寒冰在政論節目上表示，韓國瑜挾著庶民的氣勢，由南往北，前進總統府，就像當年蔣公北伐一樣，要推倒蔡政府的暴政。

謝寒冰在中天節目《新聞龍捲風》中表示，每一個暴政之下都會有民眾揭竿起義，就如同秦末民變，劉邦起義、隋末暴政，李唐盛世、元朝高壓，朱元璋農民起義，現在面對蔡英文政府的亂政，韓國瑜就將帶領庶民，推翻蔡政府。

謝寒冰表示，韓國瑜與當年蔣中正北伐時有著許多相似處，譬如說軍紀嚴明，當年國民軍已僅僅10萬人救出兵北伐，因為軍紀嚴明，一個口令一個動作，才能夠打倒被方的軍閥；並且因為師出有名，韓國瑜與蔣公一樣，帶著民心，弔民罰罪，當年北方混戰造成民眾生活於水深火熱之中，而如今的台灣也是一樣的。

如今權貴都依靠著執政黨，庶民已經看不下去了，謝寒冰表示，韓國瑜現在挾著民意，揮軍北上，嘴裡唱著軍歌，麾下的部隊軍律嚴謹，肯定會與當年蔣公一樣成功為國內平亂。

(中時電子報)