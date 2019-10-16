國民黨總統參選人韓國瑜因草根性與直率作風，深獲基層庶民愛戴，其中杏仁哥、強強滾大哥、文山伯等人，更堪稱一路跟隨的「庶民代表」。近來綠媒卻將矛頭對準杏仁哥，質疑憑什麼他總能最先掌握韓行蹤？痛批莫非他比韓競選辦公室幕僚還要核心？韓除了他不信任其他人？

近來有綠媒頻將矛頭對準杏仁哥，不僅質疑昨日（15）韓國瑜宣布請假記者會現場，大批聲援韓粉究竟是怎麼帶來的？因人員、道具需要事前安排，難道杏仁哥已率先掌握韓請假時間點、行程與講稿？更刊出杏仁哥群組對話，嘲弄「杏仁哥應該到韓辦去」，因為他講的話「比韓辦講出來的要準」，更酸韓競辦發言人何庭歡一定很為難。

不僅如此，綠媒更指出，杏仁哥早在15日記者會前深夜，就已將現場韓粉召集好了，時間、地點都講得奇準無比，簡直比韓辦還稱職！對照每回韓國瑜造勢，杏仁哥總帶大批韓粉現場助陣畫面，暗指這種杏仁哥全程掌握韓一舉一動的氛圍，相當不尋常。

此外，綠媒還質疑，莫非韓國瑜並不相信其他人？究竟韓競辦發言人說的算數，還是杏仁哥說的算數？還是韓競辦所有人的分量，都比不上杏仁哥一個人？種種言論，也讓韓粉傻眼怒嗆「挑撥離間」。

(中時電子報)