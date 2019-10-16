由橘轉白！親民黨前北市議員黃珊珊16日正式就任台北市副市長，豈料卻傳出北市議員林國成已於14日申請退黨，林國成也在16日接受電訪證實，他已退出親民黨，並認為親民黨太守舊，讓他感覺「孤臣無力可回天」，並強調台北市長柯文哲對他有救命之恩。至於未來是否加入台灣民眾黨、或代表民眾黨選立委？林國成均說「不排斥」。

林國成表示，他確實離開親民黨，本來親民黨是藍綠以外的第三勢力，他才選擇親民黨，對於親民黨一直以來的起伏，他始終堅持理念，但這次第三勢力原本可以整頓，卻沒有整頓好，讓他覺得應該離開，但像他這種小議員的離開，應該不影響親民黨，感嘆「親民黨太過於守舊！我感覺孤臣無力可回天！」

是否加入民眾黨？林國成坦言，親民黨當然對他有「知遇之恩」，但柯對他有「救命之恩」，不管有沒有加入民眾黨，他都支持柯，他雖然還沒決定，但也不排除入黨的可能。

針對未來是否願意被民眾黨列不分區，或參選立委？林國成說，他跟柯本來就關係密切，大家都知道，未來有任何有可能，他會評估且不排斥。

(中時 )