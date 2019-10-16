日本女星工藤靜香婚前貴為一代玉女偶像，嫁給男神木村拓哉後，她毅然傳換身分以「木村嫂」為主體，甘為家庭淡出演藝圈，如今次女木村光希繼承爸媽衣缽，15歲就被模特兒公司發掘，以「Kōki」做為藝名進軍時尚圈，其亮麗外型加上星二代身分，讓她備受矚目，而工藤靜香成了星媽，也很合理地為女兒的工作多加宣傳，沒想到竟被酸蹭女兒熱度兼炫富，酸民更毒舌轟她是「毒母」。

工藤靜香的IG，之前多分享料理、廚藝，然女兒光希出道後，她的貼文變得以孩子為主題，例如分享絲巾照，剛好是光希代言的品牌，還曾透露家中廁所的香味是香奈兒香水，之後光希又湊巧成了該品牌的美妝大使，甚至被質疑想將女兒的演藝路變成自己的風格，被網友認為靠女兒炫富炫過頭，封她是「毒母」，擔心工藤靜香的行為影響光希未來發展。

據日媒報導，對於工藤靜香被封「毒母」，傳天王木村拓哉相當生氣，而工藤靜香的圈內好友市川海老藏，也覺得這封號太過頭，忍不住在部落格發文為其平反，表示工藤靜香雖然不是偉大的人，但她兼顧了家庭、事業跟藝術，這樣的表現十分出色，「我覺得靜香不是毒母，她是一個很好的母親」。

(中時電子報)