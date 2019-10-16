好市多中和店10月開始實施停車收費、折抵的新規定，不少人都大讚現在停車更順暢，希望其他分店也可以跟進，而近日有網友貼出好市多汐止店也將要跟進新規的公告，底下網友紛紛敲碗喊，「台中啊！台中苦人多啊！」

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一張照片，照片中可以看到好市多汐止店將自11月20日起實施購物消費折抵停車費新制，「停車每小時80元，消費滿500元可折抵3小時，每日最高折抵3小時，未滿30分鐘免費」。

網友分享汐止好市多公告。（摘自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

原PO表示，剛來就看到一堆停好直接走車道出去，把好市多當停車場，如今汐止店能跟進，真是太棒了。雖然有人認為3小時太少，但底下一堆網友支持好市多的作法，甚至有不少人認為下一個最需要跟進的就是台中好市多，「500門檻很低啊，我覺得OK啦」、「支持全台好市多跟進！隨便結帳一兩個品項就超過500了」、「台中麻煩快點」、「台中真的很需要，車位永遠都是滿的」。

(中時電子報)