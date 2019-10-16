3. 林佳龍表示，未來觀光局將升格觀光署，把觀光作為台灣活車頭，進行跨部會整合。（吳敏菁攝）

1. 交通部長林佳龍參加舊百果山遊憩區規劃設設明會，和地方意見交流。（吳敏菁攝）

2. 舊百果山園區沒落，廣場散落水泥石塊，再現風華是地方期待。（吳敏菁攝）

2. 舊百果山園區沒落，戲水區只剩破鐵桶，再現風華是地方期待。（吳敏菁攝）

2. 舊百果山園區沒落，再現風華是地方期待。（吳敏菁攝）

立委陳素月安排立院交通委員會考察彰化地區交通建設，林佳龍全程陪同第二站來到員林百果山，林佳龍認為百果山再現風華，要有更上位的整體計畫，應該把百果山納為整個八卦山的一環，並指出未來觀光局將升格為觀光署，以台灣族作為建設火車頭，形成跨部會合作。

百果山是許多人兒時記憶，過去每逢假日人潮擁塞，許多人難忘長長溜滑梯等遊樂設施和蜜餞等，時至今日卻諸多破漏，階梯廣場散落破碎水泥塊，戲水區也乾枯只剩廢棄鐵水桶，這次考察百果山風景區，參山國家風景管理區提出簡報，2.1公頃區分入口分隔島、入口廣場、神社遺址、櫻花步道、時即廣場、溜滑梯區等加以打造，預計明年中完成規劃設計和文資審議後發包，2021底工程完工。

陳素月建議考慮停車提供需求，員林市長游振雄指出，加強照明設施，建議結合水源地，增加親水設施新舊園區以天空步橋串聯等。

員林鎮振興里長謝堂權指出，每次選舉到就說再現百果山風華，結果都只是規劃，要真的投入建設比較重要；前議員陳秋蓉表示百果山和八卦山大佛是彰化兩顆眼睛，要結合地方特產，員林市民代表張徽澤要求把地方意見納入，分隔島入口綠化就不適合，樹種不起來。

城觀處長馬英傑表示，2.1公頃涉及9個公所和自來水公司所有，縣府已經完成土地整合期盼上級能重視，挹注經費加以活化。

林佳龍表示，觀光局13個國家風景處，每個風管處每年預算約3億，希望整體規劃、分階段推動，規劃一定要前瞻和整體性，八卦山應該做整體規劃，有了上位計劃，點線面才能串聯，動線、涉及轉乘、複合式大眾接駁，觀光要有亮點，要有特色，要打造亮點中的亮點，有故事、有傳奇。分散式規劃如天女散花，是放煙火式，不能累積。

林佳龍並表示，未來觀光局將升格為觀光署，要推國民旅遊，組織、編制和預算都不到位，這點總統也同意了，將擇日宣布，把觀光結合地方創生，台灣將以觀光作為火車頭，來整合跨部會，像是自行車道就很多單位各做各的，2021年要作為自行車旅遊年，串聯各部會和地方整合，達到共識。

林佳龍說百果山停車問題要解決，親水環境也是需要，燈光環境等都要思考，農特產品怎麼行銷伴手禮都很重要，將以政府的體制和地方研議，彰化是六都以外最大縣，又是三級政府，彰化縣財政困難，確實捉襟見肘。

(中時 )