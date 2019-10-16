海巡署北部分署第二岸巡隊為應對各種海邊急難事件，也為展現平時各項訓練成果，與海巡署艦隊分署澳底海巡隊、新北市政府消防局第六大隊貢寮消防分隊、新北市救難協會水域搜救隊，於15日在新北市貢寮區福隆漁港辦理「岸際聯合救生救難演練」。（海巡署北部分署第二岸巡隊提供／吳康瑋基隆傳真）

海巡署北部分署第二岸巡隊為應對各種海邊急難事件，也為展現平時各項訓練成果，與海巡署艦隊分署澳底海巡隊、新北市政府消防局第六大隊貢寮消防分隊、新北市救難協會水域搜救隊，於15日在新北市貢寮區福隆漁港辦理「岸際聯合救生救難演練」。（海巡署北部分署第二岸巡隊提供／吳康瑋基隆傳真）

雙十連假北海岸連續三天發生三起意外，海邊也不時有長浪常將人拍落海，海巡署北部分署第二岸巡隊為應對各種海邊急難事件，也為展現平時各項訓練成果，與海巡署艦隊分署澳底海巡隊、新北市政府消防局第六大隊貢寮消防分隊、新北市救難協會水域搜救隊，於15日在新北市貢寮區福隆漁港辦理「岸際聯合救生救難演練」。

救生救難演練邀請澳底海巡隊、貢寮消防分隊及新北市水域搜救隊等單位，協調當地的漁船，共同辦理應變演練，一共以「水中自救」、「釣客失足不慎落海」及「漁船失火船員跳海逃生」等三種情境來模擬救難狀況。第二岸巡隊積極統合各單位救援資源，來搶救落水人員，也期盼可以藉此演練，強化應變處置，並與各個單位建立橫向聯繫，使救難資源發揮最大效能。

第二岸巡隊指出，近日包括龍洞釣客吊掛救援、富貴角老梅沙灘釣客受困，皆是海巡與警消人員搏命搶救，一方面海巡、警消人員會持續提升救援技能，也會更仔細巡邏，避免意外發生。他們更指出，民眾從事水域遊憩各項活動時，務必自己多加注意自身安全，如於港區或岸際發現危難情事，請撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往協處。

(中時 )