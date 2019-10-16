台東市1名男子日前在外獨自飲酒，在要返回住家時，疑似不勝酒力突然感到一陣昏眩就失去記憶，就這麼剛好不偏不倚跌入溝渠內，所幸被巡邏員警發現，在警方協助下送醫，僅受到輕微擦傷。

台東警察分局豐里派出所副所長邱盛裕、警員薛慶祥2員執行巡邏勤務，巡經臺東市成都北路時，驚見路旁之灌溉溝渠內疑似有1名民眾於溝渠內載浮載沉，情況十分危急，2員警見狀立即下車跳下溝渠即時將男子一把拉起。

拉起男子後，發現男子神智不清並呈半昏迷狀態，所幸經員警拍打後，男子仍有所反應，2員警合力將該男子扶起至安全處所，後經到場救護人員評估傷勢，僅輕微擦傷，之後在消防人員施予簡易包紮後，男子始逐漸恢復意識，送醫檢查後並無大礙。

男子清醒後向員警表示，當日因獨自1人飲酒不勝酒力，正要返回住家時，一時體力不濟，突然感覺一陣昏眩後就失去記憶，並不知到掉落溝渠內，所幸豐里所員警巡邏巡經該處時機警發現，立即跳下溝渠即時將其拉起，否則他恐遭溺斃，男子清醒後，對於2員警不畏危險，積極跳下溝渠，即時救治之義舉，再三致謝。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )