台東池上青農魏瑞廷以區塊鏈導入稻米產業，讓台東好米享譽國際，但日前他在臉書PO出「生態攝影機被幹，真的是台灣人真行！」魏瑞廷用來記錄生態攝影機被竊取，為何偷生態攝影機，讓他百思不解，滿頭「黑人問號」。

魏瑞廷以友善農業、生態保育及食農教育等主軸報名第7屆台東縣「環境教育獎」勇奪個人組特優獎，順利取得代表台東參與「國家環境教育獎」之參賽權，15日縣府也舉行環境教育獎頒獎典禮。

但用來記錄生態影像的生態攝影機卻無故「失蹤」讓魏瑞廷忍不住PO臉書抱怨，也引搶廣大網友回應，有網友表示，「之前用來拍攝黑熊攝影機也是遭竊」、「我家田區則是老鷹風箏與竹竿一起被扛走」、 「相機超多人會偷，我有綁鐵鍊上鎖還有鐵盒，還是被偷」，看起來生態攝影機失竊並非首例。

魏瑞廷表示，生態攝影機是用來記錄稻田間生態，實在很難懂，小偷偷這個要幹嘛？尤其生態攝影機裡面資料對他來說相當重要，今年全國環境教育獎都要靠這些資料，下一批稻米外銷也要看這生態紀錄，希望早日將生態攝影機尋回。

(中時 )