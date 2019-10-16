青年主廚江舟航（左）以余光中老師的經典詩作＜西子灣的黃昏＞為靈感，創作屬於余老的專屬甜點，16日讓大家先嘗為快。（曹明正攝）

高市府文化局16日在高雄文學館宣布，將從18日起至27日舉辦「茱萸的孩子–余光中紀念系列活動」。（曹明正攝）

配合詩人余光中的冥誕，並向這位在高雄耕耘數十年的文學大師致敬，高市府文化局16日在高雄文學館宣布，將從18日起至27日舉辦「茱萸的孩子–余光中紀念系列活動」，舉辦多場詩人對談、音樂會、書作影像展等。

高巿府文化局長林思伶16日表示，自己從以前就很喜歡新詩，此次活動紀念余光中老師對高雄文學的貢獻，特別將詩、音樂和攝影等跨界結合，21日還有一場別開生面的「高雄交響詩─光中餘韻．感恩之夜」音樂會。

余光中遺孀范我存及女兒余幼姍16日應邀到高雄文學館出席，余師母回憶，余光中自從來到高雄後，就不想離開高雄，西子灣的海及悠閒的生活氛圍，是他喜愛高雄的原因，她與家人也會參加這系列活動，感謝文友的支持。

10月18日至27日連續兩周的五、六、日一共6天，文化局將舉辦「跨界詩樂沙龍」、「印象余光中對談講座」、「城市旅路─朗讀講座」、「甜點詮釋文學經典」與「城市旅路─影像詩特展」，等9場系列活動。

16日在高雄文學館，除了文化局長林思伶、余光中遺孀范我存、女兒余幼珊，作家汪啟疆、九歌出版社總編輯陳素芳、財團法人聯合文學基金會總監周玉卿、飲食創作人江舟航、小提琴家陳名涵、高雄在地音樂家林蕙萱等人也出席。

(中時 )