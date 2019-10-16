中正非營利幼兒園位於中正國小內，由中州科大辦理，16日舉辦揭牌儀式。（巫靜婷攝）

通霄非營利幼兒園位於通霄國小內，由仁德醫專辦理，16日舉辦揭牌儀式。（巫靜婷攝）

通霄非營利幼兒園學童帶來擊鼓開場表演。（巫靜婷攝）

解決公共托育不足問題，苗栗縣政府委託專業機構、學校，辦理非營利幼兒園，通苑地區再添2所，分別位於中正國小及通霄國小，16日舉辦揭牌儀式，兩校皆獲核定開設3班，每校可招收90名學童，每人每月最多負擔3500元，讓家長有更多元且在地的教育選擇。

苑裡、通霄2非營利幼兒園，分別委由中州科技大學、仁德醫護管理專科學校辦理，兩園於今年8月1日營運開辦，目前已各招收約30名學童，教育處指出，委辦單位均經由評選委員會審查通過，針對縣內公共化教保供應量較不足的地區，輔導成立公辦民營的非營利幼兒園。

教育處學前教育科指出，苗栗縣目前共有9所非營利幼兒園，分別位於新南、福星、後龍、五穀、僑善、斗煥、海口，及這次揭牌的中正、通霄，由政府無償提供場地，委託具備專業教保的公益法人經營，費用由政府與家長共同負擔，第3胎可享2500元優惠，中低收入戶免費。

中正幼兒園課程採主題式設計，培養幼兒獨立思考與創造力，從遊戲與體驗中學習知識、態度與技能；通霄幼兒園課程融入生命及環保教育，以在地文化發展學習為目標，加強幼兒品格教育，培養自信、關懷、合作、創作等人格特質。

仁德醫專董事長鍾佳穎指出，通霄非營利幼兒園已招收31名學童，其中許多為隔代教養家庭，家長多在外地工作，過去幼教資源不足，家長總需將孩子帶在身旁，離鄉背景與轉學容易造成孩子適應不良，如今公共化教保進駐通霄，家長終於能夠放心，讓孩子在家鄉專心學習。

(中時 )