賴琳恩自拍影片超養眼。(圖／翻攝自臉書)

女星賴琳恩外型亮麗，同時也擁有火辣身材，是不少人心中的女神，2017年和交往5年的陳乃榮結婚，升格人妻的她，依舊常在社群和粉絲分享婚後生活和近況，近日，她在臉書曬出一段自拍影片，引起網友熱議。

琳恩在臉書曬出短短6秒影片，是她在做造型的自拍，本來是想分享「性感妝容」，不過網友全被她火辣穿著給吸走目光，只見她穿著極低胸平口衣，乍看之下像沒穿，但鏡頭往下移後，深溝豪乳整個看光，養眼又震撼畫面，讓網友都驚呼「太美了，好像洋娃娃」、「直接鼻血噴了」、「想看全身啦」。

賴琳恩外型亮麗、身材火辣。(圖／本報系資料照)

(中時電子報)