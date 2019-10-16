民進黨中執會今將討論成立不分區立委提名委員會，展開不分區立委提名布局。民進黨發言人李明俐會後轉述，有多數人請假，人數不足主席宣布散會。據了解，各派系對黨中央提不分區委員名單，新系等特定名單比例太重不滿，不少人接到請託不要出席。

據指出，今天上午各派系齊聚立法院長蘇嘉全官邸展開會前會，但對於黨中央提出的名單並不滿意，大家不歡而散。

據了解，這次委員名單規畫由黨主席卓榮泰親任召集人，其他包含代表蔡英文競選辦公室的林錫耀、總統府代表的陳菊、行政院長蘇貞昌、可與公民團體對話的文化部長鄭麗君、正國會代表林右昌。

不過，林錫耀、陳菊有新系背景，因此有派系覺得被排擠，中執會表定下午1時30分開會，但直至下午2時許出席人數仍不足，最後流會，不分區立委提名委員會名單無法拍板。

今天中執會能否成會、是否能通過名單，恐有變數。民進黨中執委共有39人，據了解，今天不到10位中執委出席，未達過半開會人數而流會。

(中時 )