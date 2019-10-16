赴日旅客請注意！日本將舉行新天皇即位典禮，自2019年10月20日18時起至10月25日0時止，這段期間飛往日本的航班，將加強檢查旅客人身、手提與託運行李，交通部民用航空局呼籲旅客，這段時間若要前往日本，請配合儘早抵達機場，以免因此延誤錯過登機。

民航局表示，日本國土交通省航空局為因應日本舉行新天皇即位典禮期間之強化保安需求，請各國協助於10月20日18時起至10月25日0時抵日航班（包括轉機飛往日本的航班），加強對旅客人身及手提與託運行李的安全檢查。

我國目前有飛往日本航班之各機場包括桃園國際機場、臺北松山機場、臺中國際機場、臺南機場及高雄國際機場等5個機場，基於國際合作及強化保安，均將配合執行強化安檢措施。

民航局指出，已協調航警局、桃園機場公司、各航空站及航空公司，預為準備與配合辦理有關事宜，由於強化安檢措施難免增加作業時間及調整原有程序，希望旅客耐心等候與配合，並儘早抵達機場辦理報到及通關。

(中時 )