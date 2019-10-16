國民黨台中市議員李榮鴻要求民進黨不要別人黨內的事，議事堂談市政，不要談選舉。（盧金足攝）

民進黨台中市議員鄭功進呼籲市長盧秀燕，「勇敢」的當國民黨總統候選人韓國瑜的副總統人選。（盧金足攝）

國民黨總統候選人韓國瑜開始「出征」，副總統人選備受關切，民進黨台中市議員鄭功進16日在議會質詢時，力促禿子、燕子合體，一起搭檔參選總統、副總統，還向市長盧秀燕表示，新北市長侯友宜不理韓國瑜，連競總主委都不做，現在六都剩台中市最好，籲盧趕快爭取副總統人選，「不做會被江啟臣搶走」，讓「台中市出現一位副總統」。盧秀燕笑著雙手比叉說，在議會不回答選舉相關問題。

鄭功進今日下午在質詢時，一開場就要盧秀燕回答，要不要當韓國瑜的副總統？盧秀燕說，在議會不回答選舉相關問題，面對議員步步進攻，她對此笑而不語。

韓國瑜開始請假展開競選行程，鄭功進表示，古時候說靠牆牆倒，靠豬欄死豬母，靠自己最好，韓國瑜找副總統人選，新北市長侯友宜「漢子」連主委都不做，現在六都剩台中市最好，籲盧若副總統不做，會被日前傳出副總統人選江啟臣搶走。

鄭功進問盧秀燕「你要選副總統？」要盧趕快卡位，現在要站出來選副總統，「連國民黨主席吳敦義都來找你」，大聲疾呼「台中市出現一位副總統」，表示台中都沒有出現一位副總統，要求盧秀燕對要不要選副總統表達點頭？搖頭？

盧秀燕坐在備詢席笑而不答，鄭功進緊咬副總統人選議題，強調「市長妳要勇敢，韓國瑜就會來找你，剩你一人救全黨」，由於下午議程由副議長顏莉敏擔任主席，鄭功進表示

，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委兒子顏寬恒都挺韓，盧秀燕趕快加入韓國瑜競選團隊。

鄭功進第二輪質詢時，還拿著韓國瑜與與副市長楊瓊瓔的看板，到盧秀燕的備詢席旁，稱讚盧秀燕擁有「女性、知性、感性、主播、中部及高學歷」的特色，從政經驗豐富，趕快去選副總統。

市議員李榮鴻、黃健豪等人見狀，也到盧秀燕官員席護駕，強調不要管別人黨內的事，國民黨還未徵召人選，十二月卅一日到明年一月十一日選舉公告日期，請假競選即合法，何況國民黨都還不知要提名誰參選？副市長楊瓊瓔為何要請假。

主席顏莉敏也表示，今天是專案報告議程，非相關議題不要在議場質詢。

市議員陳成添在一旁說，副總統人選是總統參選人的權益，提醒盧秀燕「這是假議題」常識性，不用回答；盧秀燕對鄭功進持看板搏版面，保持笑容，不多做回應。

(中時 )