網路無遠弗屆，近年來受網路霸凌自殺者層出不窮！而人究竟為何「仇恨」？奧斯卡金牌導演史蒂芬·史匹柏與艾美獎最佳紀錄片導演艾力士·吉伯尼共同監製《仇恨的起源》系列節目，由科學、社會、歷史史實等多面向，解剖人類最原始、最黑暗、最殘忍血腥的情緒…「仇恨」，帶你探究到底「仇恨」從何而起、如何傳播，以及人類是否能找到一種對付它的方法，來限制其的破壞力…。Discovery頻道《仇恨的起源》系列節目於10月19日星期六晚間11點首播。

侏儒黑猩猩與黑猩猩生活的地區只相差一條剛果河，卻因南北糧食的糧食供給量不同，而產生了有溫馴與攻擊性兩個截然不同的性格與個性。（Discovery頻道 提供）

「部落主義思想」一直以來影響人類觀念甚鉅，無論是政治、體育甚至是戰爭，人類對於自己群體的愛導致憎恨其他群體。科學家從動物的例子發現，像是和人類DNA只相差1%的黑猩猩會因為品種與生活環境的迥異，而在性格上產生巨大的差異。

聯合國教科文組織2018數據顯示，有三分之一的青少年曾遭受霸凌，當中更有近五成的人一度想輕生。（Discovery頻道 提供）

聯合國教科文組織2018數據顯示，有三分之一的青少年曾遭受霸凌，當中更有近五成的人一度想輕生。演化人類學家布萊恩赫爾表示，越受歡迎的人反而越容易成為「霸凌者」，因為受歡迎的人在團體之中容易被大眾所簇擁，獲得較多數人的支持，進而造成衍生出群體間的對立、與「選邊站」的霸凌情況發生。而遭受霸凌的人，更有可能成為這個社會下一個「未爆彈」？

如2014年造成3死13傷的「伊斯拉維斯塔槍擊事件」，殺手正是被霸凌的受害者，因此向霸凌者展開「報仇」行動，並於行兇前便有先兆，在網上發表了一百多頁的「艾略特·羅傑宣言」，並宣稱其受到極不公平的待遇、社會排斥，決心報復社會…。若當時有人能及時發現異樣，並給予專業的心理輔導與關懷協助，或許這場社會悲劇就能夠成功制止不再發生…。

《仇恨的起源》透過歷史史實「盧安達大屠殺」、「紅色高棉大屠殺」、心理實驗「權利服從研究」、社會案例「加州伊斯拉維斯塔槍擊事件」、腦神經科學研究…等探討人性中最邪惡與無情的情緒「仇恨」究竟從何而來。Discovery頻道《仇恨的起源》於10月19日星期六晚間11點首播，將解剖人類最原始、最黑暗、最殘忍血腥的情緒…「仇恨」。

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一部讓你沉重但又找到方法的紀錄片：《仇恨的起源》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)