2019年IESF世界電競錦標賽將於12月11日到15日在韓國首爾進行，中華民國電子競技運動協會與長期官方服裝合作夥伴卡爾美（KELME）今天發表新團服，並為代表選手授旗，預祝選手穿上具識別度的嶄新戰袍，為中華隊帶回好成績。

以鐵拳7再度以國手身分出征的電競好手張家棟，電競經歷已經有20年左右，平時也有其他工作，每天找時間練習2、3個小時，也會各國好手比賽影片吸取經驗，進行腦內模擬。

去年和今年張家棟都是鐵拳7IESF世界電競錦標賽台灣區冠軍，再度挑戰世界等級賽事，他說：「非常榮幸再次代表中華隊參賽，韓國在電競發展已經經營多時，有專門培養的人才，實力非常強，自己會以擊敗、爭取冠軍為最大目標去奮鬥。」

從國小到高中都有參加足球隊的實況足球2019競賽選手洪偲猛，現在是台中藍天足球俱樂部及永安國小足球隊教練，他透露，原本打遊戲只是興趣，沒想到有朝一日竟然成了國手，希望可以帶回佳績，讓足球圈也有不同的突破。

今天會中也宣告108學年度電競大專盃相關資訊，報名從本月1日到21日截止，11月1日到12月1日進行預賽，比賽方式為線上賽，12月3日到6於進行4強賽，比賽方式為線下賽，最後總決賽為12月20到22日及12月27、28日進行線下賽，比賽項目分成正式項目、示範項目，正式項目有英雄聯盟(團體5人)、爐石戰記(個人)、傳說對決(團體5人)，示範項目為絕地求生M(團體4人)跟ZeroAim(團體2人)。

(中時電子報)