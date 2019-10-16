26日炒的是台農26號。（周麗蘭攝）

早期七崁武術師傅習慣喝穀子茶祛傷解淤。（周麗蘭攝）

西螺西光幼稚園小朋友體驗炒稻穀。（周麗蘭攝）

稻子茶的茶色淡帶有爆米花的清香。（周麗蘭攝）

喝過「穀子茶」（或稻子茶）舉手！早年農人缺乏茶葉，會炒稻穀泡茶來喝，西螺七崁武術文教基金會下周六將在一年一度七崁武術大會師上，現炒稻穀泡茶復刻「稻子茶」，讓老一輩回味、給年輕人體驗稻子茶的美味與魅力。

振興社館主程文雄表示，以前沒有茶葉的時候， 農夫就會就會把稻子炒一炒 拿來煮茶，練武之人喝稻子茶還有一個好處，可以祛傷解淤、活絡血氣，這是古早人的方法，對筋骨很好。

程文雄說，生稻穀一定要炒過才會香，炒到七分熟有香氣就可以了，泡成茶喝很解渴。

西螺七崁武術文教會使用台農26號稻穀，16日在西光幼稚園的記者會現場現炒，女志工把穀子放進大鍋，翻來覆去慢慢炒，炒到快要爆米香時，就可以停止，眾人直說「好香」。泡好的茶色淡黃，帶有爆米花的清香，沒喝過的年輕一輩好奇喝了，評語是「好喝」、「好特別」。

搭配割稻茶的是紅麴米糕，製作者廖姿惠老師表示，材料是糯米、桂圓、米酒、紅麴，簡單、好吃又養生。她也以是大黍草編製了掃把，示範早期農人就地取材的功力。

西螺七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲表示，26日西螺七崁武術嘉年華活動當天10點開始，穀子茶在西螺大橋頭現炒免費供喝直到晚上武術大會師表演結束；中午12點還有西螺農會提供免費滷肉飯、下午2點「大鐘嬸麵舖」也會提供免費麻油麵線吃點心。

(中時 )