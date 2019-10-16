蔡政府推動新南向政策，自2016年8月起陸續針對新南向目標國家給予各項簽證便利措施。立法院預算中心評估報告對此指出，部分東南亞國家旅客藉我國簽證便利措施來台後，從事與簽證目的不符活動之情事仍未顯著改善，對於社會治安及勞動市場秩序等潛存不利影響。

預算中心表示，經各治安機關及移民署查獲旅客在台非法從事與簽證目的不符者，泰國方面由第一年之422人逐年增加至試辦第三年、今年3月底止已達1,805人，累計尚有863人逾期停留滯台行蹤不明；菲律賓方面，由第一年之44人，逐年增加至試辦第三年、今年3月底止已達127人，累計尚有136人逾期停留滯台行蹤不明。

此外，印尼、越南等國家旅客以有條件式免簽證方式入台，截至今年3月底止，經各治安機關及移民署查獲在台非法從事與簽證目的不符者共計5,793人，其中逾8成為越南籍旅客，累計尚有8,443人逾期停留滯台行蹤不明，越南籍旅客占比72.02％。

至於以觀宏專案名義申獲電子簽證來台之東南亞國家旅客，未按規定團進團出，逕自入台或脫團後在台從事與簽證目的不符或不法活動者亦逐年增加。據交通部觀光局統計，違規人數由第一年之69人大幅攀升至第二年529人，去年12月底甚至發生152名越南旅客集體脫逃情事，截至今年3月底止，尚有45人滯臺行蹤不明。

預算中心指出，東南亞各國旅客以免簽證或有條件式免簽證入台後逾期停留及從事與簽證目的不符活動情事，尚未見改善，為避免部分不肖人士利用我國簽證便利措施來台從事非法活動，影響社會治安，外交部允宜依外國護照簽證條例之規定，會商相關機關就開放簽證待遇以來，對我國觀光、國境安全及其他效益等持續綜合評估，滾動調整各項簽證便利措施。

(中時 )