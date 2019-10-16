國民黨推出的「酬庸撲克牌」，今天亮相。（黃福其／攝）

國民黨去年及今年分別推出「幹話撲克牌」、「酬庸撲克牌」。（黃福其／攝）

（17:27更新內文）距總統與立委選舉投票日僅剩87天，國民黨今天發表「地表最強酬庸王」撲克牌，希望拷貝去年九合一選前「幹話撲克牌」文宣小兵立大功的成功經驗，要強打蔡政府人事酬庸黑幕，呼應以「無能、傲慢、濫權、酬庸」8字箴言標籤蔡政府的文宣戰，強化2020選舉攻防戰力。

去年九合一選舉，國民黨推出「幹話撲克牌」作為趣味文宣，結果供不應求，後來還加印，以每付100元募款，為黨部募得一筆款項，令黨部深感小兵立大功的威力，因此今年在黨秘書長曾永權主導下，另推「酬庸撲克牌」，首波印製1萬付，今天下午在中常會中正式亮相，先發給每位中常委兩付「聞香」，中常委討論非常熱烈，連海外中常委都主張要加印發送僑胞。

國民黨發言人歐陽龍說，這付撲克牌是從趣味角度，讓全民看清蔡政府施政無能，真的把國家酬庸下去。政府用人應適才適所、用人唯才，民進黨卻是親戚或派系把人放到奇怪的位置，成為肥貓、酬庸，當初名單列了100多人，後來選出54人，這付牌正是「酬庸王大會師」、「各路人馬來相會」。他呼籲全民下架民進黨，必須政黨輪替，政府才會更謙卑。

「酬庸撲克牌」以「地表最強酬庸王」為名，54張牌中的兩張鬼牌，其中一張仍延續「幹話撲克牌」由「貪汙罪保外就醫趴趴走」的前總統陳水扁拿下，另一張鬼牌則是「高鐵遺落300萬疑雲」的民進黨立委陳明文。

4張A牌，分別為被譏諷為「敗選者聯盟」，在去年新北市長選戰落選的行政院長蘇貞昌、高雄市長選戰失利的行政院副院長陳其邁、連任台中市長敗選的交通部長林佳龍，以及雲林縣長連任未果後聲稱要退出政治的中選會主委李進勇。

據指出，編製「酬庸撲克牌」過程，因人數多過，「族繁不及備載」，一度考慮要出A、B版，最後54人也一再調整「排名」，其中南方澳大橋斷橋事件「被請辭」的港務公司前董事長吳宗榮，原列方塊5，因斷橋事件而「躍升」為方塊J。

「酬庸撲克牌」54張牌分8個組別，包括「敗選者聯盟」、總統府秘書長陳菊人馬「菊權升天」、林佳龍台中市府班底「肥龍在天」、「東廠連線」、「DPP金庫」、「華航」、「輕雲直上」與「DP酬庸軍」。

其中包括勞委會主委許銘春、客委會主委李永得、中油前董事長陳金德、中華郵政董事長吳宏謀、兆豐資產管理公司董事長林永堅等5位陳菊當高雄市長任內的副市長，以及「口譯哥」駐美政治組組長趙怡翔、「最強實習生」吳音寧、立委管碧玲女婿林子揚都名列其中。

由於今天要發表「酬庸撲克牌」的消息昨天已曝光，今天下午中常會前，已有民眾到中央黨部花1千元「預訂」5付，在得知每付100元後，表示多的500元要捐為「助印費」。國民黨副發言人洪于茜說，「酬庸撲克牌」可保值兼收藏，即日起在中央黨部以每付100元販售，各縣市黨部何時推出另行公布。

54張牌如下：

鬼牌-「貪汙罪保外就醫趴趴走」前總統陳水扁、「高鐵遺落300萬疑雲」的民進黨立委陳明文

A／黑桃-行政院長蘇貞昌、紅心-行政院副院長陳其邁、方塊-交通部長林佳龍、梅花-中選會主委李進勇

2／黑桃-台水董事長魏明谷、紅心-勞動部長許銘春、方塊-客委會主委李永得、梅花-中油前董事長陳金德

3／黑桃-中華郵政董事長吳宏謀、紅心-交通部政務次長王國材、方塊-經濟部政務次長曾文生、梅花-教育部政務次長范巽綠

4／黑桃-衛福部政務次長蘇麗瓊、紅心-警政署長陳家欽、方塊-衛福部政務次長何啟功、梅花-光世代建設開發總經理蘇志勳

5／黑桃-總統府發言人丁允恭、紅心-航港局局長郭添貴、方塊-黨產會前主委顧立雄、梅花-黨產會主委林？正

6／黑桃-促轉會代理主委楊翠、紅心-合庫資產管理董事長蔡見興、方塊-兆豐資產管理董事長林永堅、梅花-兆豐金控董事長張兆順

7／黑桃-雍興董事長周慧瑛、紅心-交通部政務次長黃玉霖、方塊-交通部部長室主任卓冠廷、梅花-交通部參事黃荷婷

8／黑桃-觀光局副局長周廷彰、紅心-台鐵局副局長馮輝昇、方塊-桃園航空城董事長王義川、梅花-華膳空廚董事長葉菊蘭

9／黑桃-華儲董事長陳宗義、紅心-桃園航勤董事長郭榮宗、方塊-華航前資深副總羅雅美、梅花-華航空品部前副總邱彰信

10／黑桃-華旅董事長周玲妏、紅心-桃園航空城總經理許又銘、方塊-駐美政治組組長趙怡翔、梅花-駐日諮議劉家愷

J／黑桃-駐泰機要秘書林子揚、紅心-台船環海董事鄭奕麟、方塊-台灣港務公司前董事長吳宗榮、梅花-春水堂董事長許志仁

Q／黑桃-北農前總經理吳音寧、紅心-亞洲航空董事長盧天麟、方塊-台灣車輛公司董事長蔡煌瑯、梅花-金屬工業研發中心董事長林仁益

K／黑桃-台灣菸酒副總經理曾煥昌、紅心-台灣菸酒副總經理廖志堅、方塊-台灣菸酒董事長丁彥哲、梅花-神腦國際董事長賴勁麟

(中時 )