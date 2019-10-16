原本是體壇好手後轉戰政治的54歲匈牙利傑爾(Gyor)市長，博凱(Zsolt Borkai)雖然在連任選舉前不斷強調著自己道德的清白，不過卻陷入了性醜聞風暴。他遭人爆料曾參加淫亂的毒品性愛趴。雖然博凱一開始極力否認，不過隨著影片曝光，他也鬆口承認。日前選舉結果出爐，儘管醜聞纏身，博凱仍舊贏得了勝利。

據《紐約郵報》報導，在博凱義正嚴詞的表明自己道德清白的同時，遭人爆料在全球知名的情色網站「Pornhub」上流傳著他手摟著眾多辣妹，身旁還有一名男性友人陪伴的片段。雖然事後該影片已經遭撤下，但鐵證如山的情況下，博凱也只能承認自己曾經的荒唐。而自從影片流出後，博凱只能先取消公開露面的行程，隨後他仍認自己的失誤，並拒絕下台負責。原因是，他認為媒體過度渲染了這場性醜聞。

據《紐約郵報》報導，在博凱義正嚴詞的表明自己道德清白的同時，遭人爆料在全球知名的情色網站「Pornhub」上流傳著「道德清白」的博凱手摟著眾多辣妹。(影片/取自ATV Magyarország YOUTUBE)

儘管博凱贏得了選舉，卻不斷遭媒體踢爆。有媒體爆料當時出現在性愛影片中的女性，竟從政府方面獲得了10000萬美金(約台幣306萬)，讓她與姊姊開一家婚紗店。另外也有媒體爆料博凱涉嫌洗錢、食用毒品等等。雖然這位運動悍將成功贏得選票，但性醜聞效應似乎仍烙印在他身上。

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(中時電子報)