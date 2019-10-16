農委會林務局曾在106年做購買航遙測飛機的評估報告，指出購新機成本較低，疑似打臉農委會主委陳吉仲昨在立法院澄清的買比租貴，今天下午林務局局長林華慶攜農林航空測量所所長管立豪召開記者會澄清，表示106年的報告只是購機的初步評估，與現況所需已大不相同。

林華慶指出，目前農航所使用的BE-200航遙測飛機已不敷使用，不妥善日數已從106年的81天暴漲到108年的165天，且近3年來共故障22次，因此目前迫切需要能盡快取得新機的方案。

他解釋，若購買新機恐需等待4年以上，且每架飛機約3億元，2架就是6億，改裝每架還另須花費4500萬，加上稅金與其他行政費1.14億元，初步就得花8億400萬元。

而航遙測飛機還需搭載航照數位相機、高光譜感測器等器材，若以7年來計算，還要再花1.5億元，加上飛行人事成本、油料、保養維護等維運費，7年算下來大約要花6.51億元，零零總總加起來大約就要16.05億。

林華慶強調，這還沒算等待新機4年的隱形成本，若這段空窗期有航照需求，農航局還要再編列每年約1.6億元的經費，若以2年估算大約3.2億元，7年下來的總支出就是19.41億，與陳吉仲提供的數字相去不遠。

(中時 )