大陸A股三大股指16日開高走低，上證綜指盤中失守3,000點大關，尾盤亦未能收復失地。

截至收盤，滬指報2,978.71點，下跌12.34點，跌幅0.41％；深成指報9,642.06點，下跌29.67點，跌幅0.31％。創業板指收報1,656.37點，下跌4.52點，跌幅0.27％。從盤面上看，電子競技、通信服務等類股漲幅居於前列，白酒、自貿區、航運類股則在跌幅榜居前。

(工商 )