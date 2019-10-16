A股三大股指開高走低 滬指跌0.41％ 15:422019/10/16 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大股指16日開高走低，上證綜指盤中失守3,000點大關，尾盤亦未能收復失地。 截至收盤，滬指報2,978.71點，下跌12.34點，跌幅0.41％；深成指報9,642.06點，下跌29.67點，跌幅0.31％。創業板指收報1,656.37點，下跌4.52點，跌幅0.27％。從盤面上看，電子競技、通信服務等類股漲幅居於前列，白酒、自貿區、航運類股則在跌幅榜居前。 (工商 ) #跌幅 #類股 #a股 #開高走低 #股指 也許您會感興趣 推薦閱讀 選舉行情可期 金融股逢低存股 04:092019/10/13 財經要聞 《港股》美中貿易暫休兵，恆指開漲0.81％ 10:342019/10/14 財經 《港股》美中達成部分協議，恆指收漲0.81％ 16:312019/10/14 財經 《港股》美中貿易止戰存變數，恆指開高走低 10:002019/10/15 財經 《其他股》每股13.4元，全銓擬換股下櫃 15:572019/10/15 財經 挑戰下一個兆元大關 法人曝台積電密碼 16:042019/10/15 財經 《港股》金管局「放水」撐盤，恆指微跌0.07％ 16:482019/10/15 財經 《港股》美股勁揚，恆指開漲0.19％ 10:002019/10/16 財經 《其他股》擬折價換股下櫃，全銓摔逾6年半新低 10:342019/10/16 財經 《韓股》傳英脫歐協議近談成，韓股漲0.6％ 11:592019/10/16 財經 兩岸熱門新聞 韓國瑜稱不存在統一和獨立的條件 國台辦回應 - 兩岸 美報告：陸駭客竊密 用以研發商用飛機C919 - 兩岸 - 工商 台青遊中山陵舉國旗拍照 遭陸公安沒收寫悔過書 - 兩岸 美通過香港人權與民主法案 陸外交部將反制 - 兩岸 面向台海空域 殲-20列裝王牌部隊 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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