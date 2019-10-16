農委會近日不斷強調遙測飛機租賃案只要17億元，但是買機加上改裝及保養等可能耗資20億元，膨風租比買便宜而頻遭網友打臉與諷刺。立法院國民黨團今(16)上午質疑，農委會主委陳吉仲不斷利用網軍傳遞不實訊息，硬拗將飛機原廠報價原本僅需的3.6億元，加油添醋對外宣稱到需耗資20億元。農委會把應該照顧農民的預算，淪為「網軍大本營」糧草，國民黨團要求行政院長蘇貞昌，一周內對農委會購機計劃，向國人說清楚、講明白。

首席副書記長陳宜民指出，農委會林務局的粉絲團「森活情報站」，以小學課本的意象，做出一張「搞什麼飛機」的圖卡投放臉書，意圖澄清租飛機政策說明，但該圖卡沒有標上「農委會林務局」的機關名稱，明顯不符合《預算法》第62-1條規定。

他質疑，林務局的標案全稱為「108年Facebook粉絲專頁與[email protected]維運及網路媒體行銷案」，得標公司為「德和月國際科技股份有限公司」，該公司在2018年政府部門有相當多的案件得標，多半都是臉書、IG的媒體採購案，但只有農委會最高，預算為350萬，最後以349萬餘元結標。

陳宜民諷刺，農委會總是能和別人不一樣，用比其他部會貴2到3倍的價格，把納稅人的稅金花出去。農委會現在開始打烏賊戰，派出網軍在網路上說「飛機買不如租」，如果租真的比較便宜的話，那國安局也不需要編列預算採購「安全防護車」保護國家元首，全部都用租的，不是更符合農委會的說法？

藍委馬文君表示，這案子明顯讓人感覺有「政府在幫民間業者買飛機」圖利之嫌？她指出，航遙測飛機除了空拍空照，也可以改裝成醫療救援機，原廠美商德士隆航空近年主打的正是「多重任務需求」，也就是航測與救援其實並不衝突，只需拆卸內部座位設備，加裝擔架設備，即可擔任外離島救護工作使用。馬文君呼籲農委會應該停止標案的進行，重新思考經費該如何使用，才是對國家最有效益。

許毓仁指出，上周參加台美國防工業會議時，得知農委會計畫購買機型-渦輪螺旋槳飛機畢琪空中國王350，原廠報價包括飛機本身、改裝、與任務裝備的費用僅為1180萬美元（新台幣3.6億元)。他懷疑農委會不想分成4個標案執行，就用向民間業者租賃的方式，公然迴避《採購法》，其中是否有弊端？中間商是誰？租賃費用如何計算？農委會將「財務採購」改以「勞務採購」取代，這種看似合法實際上卻是走巧門的操作，還能繼續硬拗？

(工商 )