台中市警方分析車禍肇因，以全市人口數最多的北屯區為例，今年1月至9月間，車禍事故致人傷亡，其中以「未注意車前狀態」占比最高，共946件占14．6％，其次為「未依規定讓車」共862件占13．3％、「未保持安全車距」共290件占4.5％，發生率高，警方呼籲用路人遵守行車安全規則。

警方進一步分析，「未注意車前狀態」導致車禍發生狀況，包括，變換車道疏忽、迴車前未注意來往車輛、未禮讓行人；另「未依規定讓車」則包括，支道車未讓幹道車先行、少線道車未讓多線道車先行、轉彎車未讓直行車先行、左方車未讓右方車先行，或起步未禮讓其他人車等駕駛等。

警方指出，「未保持安全車距」則是汽車在行駛途中，不得驟然或任意變換車道，如欲超越前車或變換車道時，應打方向燈告知，並保持安全距離及間隔，再超越或變換車道。

為了讓交通守法觀念深植人心，在真實的交通情境中，更體會生命可貴，市警5分局特別製作交通事故案例分享影片，讓民眾能輕鬆理解事故發生原因，加強情境印象，透過影片中事故發生環節，預判可能發生的危機，避免交通事故發生。

市警分局長郭士傑提醒，用路人應遵照路權優先次序駕駛，駕駛開車應專注，不應疲勞駕駛，另很多駕駛人為搶快，強行通過路口，釀成交通意外，呼籲民眾，行車多禮讓，平安有保障。

(中時 )