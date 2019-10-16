被公認為當今蕭邦作品最佳詮釋者之一的鋼琴家布雷查茲，再度受邀訪台，他是蕭邦國際鋼琴大賽史上唯一同時拿下波蘭舞曲、馬祖卡舞曲、協奏曲、奏鳴曲等最佳詮釋獎，以及觀眾獎的大滿貫得主，得獎後信奉「少就是多」原則，每年控管音樂會演出場次，確保演奏品質。

布雷查茲出生於1985年，自小學鋼琴，同時也接觸管風琴，他表示，蕭邦音樂對他來說很重要，「是蕭邦的音樂讓我可以在全世界頂尖的音樂廳開音樂會，我認為作為音樂家，就是找到創作者作品裡的情感入口，並傳達給聽眾。」

布雷查茲表示，蕭邦作品不管是優美的旋律、婉轉而內斂的情感或是特別的和聲使用，都令人著迷，「尤其是他的兩首鋼琴協奏曲、馬祖卡舞曲都讓我著迷，而他的波蘭舞曲則是展現了波蘭舞蹈的內涵，還有他對國族的情感。」

然而，除了蕭邦曲目之外，布雷查茲也積極擴充其他作曲家的曲目，他對藝術的堅持與執著，每場演出從來沒有讓樂迷失望過，因此更贏得樂界對他的高度評價。

2005年布雷查茲拿下蕭邦鋼琴大賽首獎時，被波蘭人視為國民英雄般歡迎；其中一個重要意義在於，要求嚴格的蕭邦大賽，只要分數未達評審標準，該獎項就會從缺，但布雷查茲卻能一舉奪下全部獎項，非常不容易；另一個重要意義是，這是在波蘭鋼琴家齊瑪曼拿下該賽首獎，相隔30年後，又有波蘭人摘金。

最布雷查茲鋼琴獨奏會將於11月21日在台北國家音樂廳登場，除了蕭邦作品，還有莫札特、舒曼、貝多芬等人作品，詳情可洽主辦單位傳大藝術。

(中時 )