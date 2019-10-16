台中市立委參選人莊競程（中）說，他出來參選，提出「競程五政見」（諧音金城武），包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」。（盧金足攝）

台中市議會民進黨團議員16日共同推薦台中市第五選區（北北屯區）立委參選人莊競程，強調莊競程專業是生醫工程，正好是國家未來發展的重點產業之一，國會需要一位專業立委，替民眾把關，黨團呼籲選民保台抗中，議員們並高喊「北北屯要贏，有志競程」口號。

民進黨團總召李天生、副總召邱素貞、市議員曾朝榮、賴佳微、張家銨、何敏誠、黃守達、張耀中、林德宇、蔡耀頡、何文海、周永鴻、江肇國等多位議員，16日在市議會民進黨團辦公室召開「保台抗中，遠離親中」記者會，宣布共同推薦莊競程。

李天生強調，民進黨在北北屯區推出一位非常優秀的立委參選人，那就是莊競程，今年39歲，是台灣大學的醫工博士，現在交通大學擔任助理教授，莊競程研究生醫工程，生醫是國家未來發展的重點產業之一，政府每年都編列有上百億元的預算，預計將可創造兆元以上的產業經濟規模。

但是目前113席立委中，有生醫工程背景的立委少之又少，因此台灣需要有生醫背景的立委，監督政府執行預算，為民眾看緊荷包。

何敏誠說，「莊競程很優秀」因為很重要，所以連說三次，莊敬程是台大博士，且出身勞工家庭，優秀的年輕人願意為國家的前途貢獻所學，值得鼓勵。

黃守達強調，莊競程不但是是青年界的代表，也是生醫界的代表，希望選民擦亮眼睛，選出一位為青年、為生醫，更為台灣發聲的好立委。台灣派才是大家最大的公約數。

「北北屯確實需要年輕有專業的立委」，邱素貞、張家銨說，呼籲大家選出專業的立委，為民眾謀福利。

蔡耀頡、周永鴻、賴佳微指出，大里、太平近幾年都是由民進黨立委擔任，這幾年來，大里、太平的發展是有目共睹，希望北北屯也能選出一位民進黨的立委，讓在地更繁榮，將莊競程送進立法院，為北區北屯區爭取重大建設，為人民爭取有效的法案。

曾朝榮說，莊競程是他的外甥，一路念到台大博士，又擔任交大助理教授，他研究的是生醫工程，在國際上發表20多篇的論文，尤其他發明光電照射儀器，能在短時間判定是否有失智症，能夠提早預防失智症，減輕家庭以及健保醫療的負擔。

莊競程說，這次他出來參選，提出「競程五政見」（諧音金城武），包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」。他指出，台灣已正式邁入高齡社會，人口老化與長期照護是台灣現在跟未來急需要解決的問題。而老人失智症患者也是逐年增加，因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先的篩檢，早期發現，並作事前的預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。

他致力推動將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置「老人運動中心」，提升老人運動的風氣。預防勝於治療，不僅可以減輕健保與醫療的負擔，也減輕下一代的壓力。未來他將爭取引進生醫產業進駐中部，並和台中智慧機械園區相結合，同時連結運動相關產業，打造台中成為生醫科技重鎮，並為台中創造更多工作機會。

(中時 )