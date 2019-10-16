知名3D彩繪大師曾進成到蚵寮國小教小朋友虱目魚3D彩繪。（蚵寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

蚵寮國小學童興奮展示自己的虱目魚3D彩繪作品。（蚵寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市北門偏鄉的蚵寮國小，明年將歡慶建校百周年，特別邀請國際知名3D彩繪大師曾進成為學校量身打造3D彩繪牆，他更到校義務指導學童及家長虱目魚3D彩繪，作品完成後，虱目魚躍然紙上，學生和家長驚呼連連，直說太神奇了。

曾進成老家在台南北門，去年參加母校三慈國小校慶時遇到蚵寮國小校長王建堯，對王建堯發展校本3D彩繪課程的構想十分認同，一口答應要幫蚵寮國小完成5幅有關蚵寮歷史、鹽田、王爺文化等特色的3D彩繪，連日來都在校趕工。

此外，曾進成日前也到學校義務指導三至六年級學生3D彩繪教學，連家長共60人參加，曾進成特別以北門區養殖漁業特色—「虱目魚」為主題，讓蚵寮學子和家長享受3D彩繪樂趣。

曾進成的3D彩繪作品以展現地方特色聞名，他說，「圖與人互動，才有靈魂，才有溫度，才能吸引觀賞者感動。」創作前都會深入了解在地特色。

知名3D彩繪大師曾進成受邀幫蚵寮國小繪製5幅3D彩繪，現正加緊趕工。（蚵寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

曾獲得南鯤鯓代天府繪畫比賽第一名的林碩瑩同學說，「跟我平常畫的圖不一樣，今天開眼界了。」陳盈盈同學也說，「沒有畫過3D彩繪，覺得很新奇，尤其是當我舉手，老師直接到旁邊教我，感覺好親切。」

王建堯表示，配合校本3D彩繪課程及明年百年校慶，邀請曾進成於校內外繪製5幅3D彩繪，也感謝校友熱心協助尋找贊助費用，希望能籌足經費，於明年3月校慶前完工。

(中時 )