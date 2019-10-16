為投入總統大選，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨宣布，正式請假「全心全力投入總統大選」，此舉也引發許多議論。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，除了跑行程，聽民瘼之外，韓國瑜必須勇敢的「面對討厭韓國瑜者」，不管這群人，是年輕人？是英粉？還是看了大半年的新聞之後，開始討厭他的群眾。

黃暐瀚在臉書指出，韓開始請假跑全台，要面對高雄市「反對者」的奚落，同時也得滿足除了高雄以外的21縣市選民的期待。他認為韓身為高雄市長請假三個月，對市民確實有虧欠之處，必須不厭其煩的取得高雄市民諒解、理解。但身為總統參選人，韓國瑜也有讓高雄以外的21縣市選民，接近「總統參選人」的機會跟責任。

「做了決定，就不要後悔」。黃暐瀚表示，不管是當初決定接受徵召初選，或是現在決定請假，都是一樣。水能載舟，亦能覆舟，凡是兩面刃，沒有全好或是全壞。已經決定請假就拚命，一天當三天用，去努力爭取選民的支持。

黃暐瀚也認為哪裡弱，就改哪裡。除了跑行程，聽民瘼之外，韓國瑜必須勇敢的「面對討厭韓國瑜者」，不管這群人，是年輕人？是英粉？還是看了大半年的新聞之後，開始討厭他的群眾。面對異議者，才能改變異議者，勇敢面對不喜歡自己的人。

(中時電子報)