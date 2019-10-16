高雄市長韓國瑜近期遭高雄地方團體揚言罷免，據稱連署份數已達30萬份。但對於是否罷免韓國瑜，意見則眾說紛紜。據最新民調顯示，調查高雄市民「贊成罷免韓國瑜嗎？」，非常贊成和有點贊成合計有51.8%，不太贊成和非常不贊成也多達41.5%。無明確意見僅6.7%。網友看完表示，「好可怕的數據」。

據《綠黨》今所公布最新民調顯示，昨(15日)韓國瑜向高雄市民請假後，當晚對高雄市民所做最新民調，結果顯示，非常贊成41.7%、有點贊成10.1%，不太贊成17%、非常不贊成24.5%，無明確意見僅6.7%。

另外，綠黨另一份「高雄市總統選情暨時事議題」民調，結果則顯示，民進黨總統蔡英文支持度53.6%，韓國瑜則獲得29.6%，但未表態部份，則有16.9%，藍綠雙方差距達到24%。

網友看完這份民調，也紛紛留言，「好可怕的數據」、「若從綠黨的民調來看…是還好。」、「41%真的很高」、「比想像中的低」、「還有41趴不贊成」、「高雄真的沒救了」。

但也有網友說，「全家都讚成，連周遭的朋友都贊成」、「非常贊成」。

綠黨公布最新民調，網友在臉書留言。(圖/本報資料照)

(中時電子報)