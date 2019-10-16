日本遭到強烈颱風哈吉貝(日本譯作海貝思)的襲擊，各地都傳出災情，當然也包括發生核子事故的福島縣，這也導致原本收集的核污染廢土有不少遭到沖走。

日本共同社報導，福島縣田村市13日表示，海貝思颱風引發的洪水，已經使福島核事故去污工作期間，收集的放射性廢棄物沖進河水裡。在2011年核事故後，由於核物質擴散到環境中，表面土壤吸附了一些核物質，因此在之後的幾年，當地政府努力刮除表土收集到大型袋子裡，由於這些受污染的土壤很多，只能露天暫時存放，使得在這一次的颱風侵襲，把許多臨時放置場的核災表土給沖入了古道川。

受災的放置場位於田村市都路町岩井澤，每一袋最大重量達到1.3，該放置場保管了2667袋。

田村市表示，被沖走的數量還正在調查中，據該市所說，目前已回收了10袋，裝填物並沒有從袋中漏出。

田村市解釋，每個袋子都標有號碼，今後會依據號瑪清點，確定失去幾袋。這些裝著廢土的大袋會順著古道川流入高瀨川，在浪江町流入太平洋。

除了田村市，在福島縣飯館村也有1個集裝袋因附近河流水位上升，從臨時放置場被沖走，之後在500公尺外的堤壩被發現，袋子未受損，沒有廢土從袋中漏出。

(中時電子報)