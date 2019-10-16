原為國民黨籍的市議員楊進福16日宣布將以無黨身分參選平地原住民立委選舉。（甘嘉雯攝）

市議員楊進福16日宣布退出入黨42年國民黨，加入桃園市議會無黨聯盟運作，他將以無黨身分，參選2020年第10屆平地原住民立委選舉，楊進福說，退黨是為了參選立委，原動力有3:一是受到族人肯定，其次他數十年來為社會服務不分族群、不分區域，第三，自己從龜山鄉民代表做起，具備地政、法律等專業背景，參選立委是為了擴大服務。

楊進福從政20年，出生花蓮太巴塱部落，為阿美族人，為了爭取擴大服務族人，決定參選立委，他說，國民黨日前拍版提名人選，楊進福並未獲得國民黨提名，幾經考慮，決定退黨參選。

楊進福說，他參選立委的原動力有三，首先受到族人肯定，其次數十年來為社會服務不分族群、不分區域，第三，自己具備地政、法律等專業背景，參選立委是為了擴大服務。

桃園市議會無黨聯盟全員到齊，陪同楊進福召開記者會，總召李家興不僅替楊進福穿上戰袍，歡迎他加入黨團，他說，楊進福受到平地原住民族人肯定，熱心服務，加入無黨運作後將共同監督市府，無黨聯盟將全力支持楊進福參選立委。

楊進福說，原民基本法應該逐一落實，若能當選立委，他將優先著手原民法，為原住民族自治打拚，同時認為都會與部落共進、傳統與現代攜手，共創幸福。

(中時 )