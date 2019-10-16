縣消防局出動水車，派員協助清洗油汙路面。（李金生攝）

金城鎮長李誠智說明回收車並未故障，不知後尾門的門栓為何跳脫。（李金生攝）

油汙現場使用強力環保去汙粉劑，保障人車通行安全。（李金生攝）

環保掃街車來回清洗，3小時後才全部完成。（李金生攝）

金城鎮公所為確保行車安全，除油範圍擴大至200平方公尺。（李金生攝）

金門金城鎮公所1輛回收車今（16）日上午行經桃園路時，因後尾門的門栓跳脫，掉落1大桶廢食用油，造成路面油滑難行。金湖分局立即封路疏導車輛繞道，縣環保局、消防局也出動人、車協同鎮公所清潔隊清理油汙，還好來往人車都平安。

今天上午10時15分許，金城鎮公所回收車載運廢食用油至大洋回收場，行經桃園路與瓊義路口時，因後尾門的門栓跳脫，掉落1桶廢食用油，油汙範圍約100平方公尺，路面頓時油滑難行。

金湖分局據報火速派員封路，疏導路過車輛繞道，縣環保局也派員偕同鎮公所清潔隊使用木屑、吸油棉去汙，並在金城鎮長李誠智、環保課長陳水友的分頭指揮下，以強力環保粉劑除汙，同時由掃街車協同縣消防局水車清洗路面，至下午12時50分完成清汙作業。警方持續站崗，提醒軍民小心駕駛。

鎮長李誠智表示，廢食用油載運是例行勤務，車輛也無故障，在行經該路口時，不知門栓為何故障，導致一桶廢油掉落，為確保行車安全，除油範圍擴大至200平方公尺，出動人力多達40人，將進一步了解和檢討運送作業，避免類似事情發生。

(中時 )