外送員車禍頻傳，五天內造成三死三重傷

近期美食平台外送員車禍死了2人，引發勞動權益的爭議，卻也凸顯外送員成了職場新顯學。號稱可以「月入10萬」，吸引眾多年輕人投入這個新興行業，但外送爆紅，竟擋到某些「躺著賺」的財路。網友爆料，被擋財路的，就是精華區商圈店面的包租公。

有網友在PTT發表「外送擋到誰的財路..」一文，這名網友表示，「我們炒不動產+有點餐飲業經驗的最清楚…實際上外送真正殺傷力在於，他打到精華區商圈店面的房東！」。

原PO表示自己就是這種人（精華區商圈店面房東），所以很清楚，當使用Uber-eats、熊貓時，會特別去找精華區店面的店的餐飲嗎？不會啊，店面開在哪裡，消費者根本不在乎。

所以這就會影響到餐飲業，「直接去找個老透天小巷子(六米就夠了)裡那種弄來當中央廚房，入手價只要450萬（我剛買一間，還商用地），也不需要特別翻修了，弄到不漏水就好」。且「一整棟透天，一樓做便當、二樓包粽子、三樓煮麵...一次掛三間店面營登進去，然後弄一個貨櫃電梯來送餐就好」。

最後結果就是「一間透天屌打你三間黃金店面...因此這樣發展下去，精華區店面就會開始被競爭，進而崩潰」。原PO最後做出結論：：「外送最大的敵人，就是那些精華區店面的屋主...這些人應該都被外送興起給嚇死」。

看了原PO的分析，網友表示「原來是這樣，難怪要狂打，懂了」、「靠外送打房？聽起來不錯」、「這樣聽起來反而是好事 順便壓房價?」、「X!原來如此...又是房東搞鬼」、「難怪這麼積極 一堆垃圾既得利益者」。

不過也有眾多網友不認同，表示「你這個太牽強關係不大」、「沒勞健保就是非法，講那麼多?」、「擋到一般用路人的路」、「不管擋到誰財路，亂鑽亂騎就是可惡，被嚇到很多次了，不該譴責嗎？」、「已連死了兩個人 竟有人說是刻意去打外送」。

(中時電子報)