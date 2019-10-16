長榮航空線上旅展又來了！全球60航點機票優惠56折起，自10月17日凌晨0時起正式開賣，長榮除繼續抽出3張一年不限航點、不限次數機票之外，今年加碼40萬旅遊金刺激買氣，要讓幸運兒有票又有錢，爽玩一整年。

長榮航空今年陸續開航名古屋、松山、青森等航點，12月21日峴港將轉為定期航班，明年2月18日則要開航直飛米蘭。長榮航空線上旅展於官方網站推出超過60個飛航城市的限時優惠，票價最低56折起，短程的大阪、名古屋、曼谷、清邁、沖繩，心動價不到5千元；長程的倫敦、洛杉磯、溫哥華、舊金山等歐美航線，也出現2萬元有找的驚喜票價，即將開航的峴港、米蘭也在熱賣行列。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮的線上旅展邁入第5年，是旅遊愛好者絕對不能錯過的年度盛事，相信許多民眾已迫不及待搶好康，今年除限時開賣的優惠機票外，更與長汎旅行社合作加碼40萬元旅遊金，要和一年不限航點、不限制次數的「環遊世界經濟艙機票」、「環遊世界豪華經濟艙機票」、「環遊世界商務艙機票」等3張夢幻大獎一起送出。

優惠活動自10月17日凌晨0時至11月21日23時59分止，民眾只要購買台北出發的國際線來回機票，即可獲得抽獎資格，旅遊期限為2019年10月17日至2020年9月30日。長榮將分別於今年10月30日、11月12日、11月22日，各抽出1名幸運得主。

去年獲得夢幻大獎的幸運得主游伊淳，今受邀出席記者會，分享中獎後的旅遊心得。游回憶，當初以不到4千多元的購買到沖繩的機票，接到中獎通知後欣喜若狂，今年她的旅遊足跡已遍佈洛杉磯、多倫多、紐約、洛杉磯、東京、首爾及香港等地，接下來最後這幾個月她還要前往更多城市，完成自己的環球旅遊夢。

(中時 )