新竹市南寮遊服務中心整修工程將打造2層樓大型溜滑梯，變身為兒童新樂園。（羅浚濱攝）

新竹市南寮旅遊服務中心是遊客最愛的拍照打卡點，因近海邊建築結構常需保養，加上內部設施機能不足，市府16日舉行整修工程開工典禮，將投入2500萬元全面改善屋頂漏水問題，打造2層樓大型溜滑梯，預定明年8月完成變身為兒童新樂園。

副市長沈慧虹與地方民代持香祈福，以敲磚方式象徵開工，她表示旅服中心翻新，代表南寮漁港的重生，期待未來結合周邊景點成為新的遊客服務據點。

產發處吳甲天處長表示，南寮旅服中心已使用13年，因近海濕度高，設施的電子零件和鋼構件常需保養汰換，屋頂並有漏水和電梯故障問題，因此整修工程著重屋頂、館內、館外3大工程重點。

首先將拆除館內電梯，外部新建「無障礙展望景觀電梯」，內部設施將以「服務遊客」為主，1樓增設浴廁空間、更衣間和哺乳室，並配置咖啡吧與餐廳區和室內滑梯遊樂區。

旅服中心2樓的長形戶外露台區將鋪設無障礙坡道，在前方半圓形空地預留兒童遊樂空間，欄杆邊則有帶狀吧台區，讓遊客在此看海、喝咖啡，搭配前方舊漁港景觀，就好像在郵輪甲板上度假。

2樓同時有小型室外滑梯道區，及高2層、長18公尺可直接溜向1樓親子沙灘的「超大型溜滑梯」，勢必成為親子新樂園，為新竹漁港帶來全新風貌。

(中時 )