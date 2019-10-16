縣長楊文科（中）、廉政署副署長侯寬仁（中左）等人高呼「反賄保健康，竹縣動起來！」正式啟動反賄健康專車。

「拒絕賄選一齊推！」新竹縣政府16日舉辦「反賄健康專車啟動記者會」，邀請國泰醫院物理治療師簡文仁示範反賄健康操，搭配「反賄四句訣」，讓縣長楊文科、廉政署副署長侯寬仁等人一起現學現賣，更要巡迴13鄉鎮市讓民眾一面反賄一面強身。

楊文科表示，明年1月11日將舉行總統及立委選舉，竹縣反賄健康專車將從23日起展開，在13鄉鎮市各處民眾聚集場所，宣導「不買票、不賣票，乾淨選舉」，有信心透過宣導活動，讓竹縣成為「人人反賄選」、「賄選零容忍」的城市。

廉政署副署長侯寬仁表示，杜絕賄選是政府責無旁貸的責任，廉政署決不容忍暴力、金錢等不法行為影響選舉，會與檢警調密切合作，共同打擊各種企圖影響選舉的不法行為，確保乾淨的政治環境。

「耳聰目明辨是非，拒絕賄選一齊推，勇於檢舉莫遲疑，清廉盛世眾所歸」，知名物理治療師簡文仁一邊唸口訣，一邊做動作，讓楊文科、侯寬仁、新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜及反賄志工們一起學做反賄健康操。

簡文仁說，結合「反賄選」與「健康保健」觀念的反賄健康操，動作簡單易學，搭配淺顯易懂的反賄口訣，只要花5分鐘就能流汗達到運動強身效果。與會人士並高呼「反賄保健康，竹縣動起來！」正式啟動反賄健康專車。

(中時 )