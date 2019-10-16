近期韓劇《無意間發現的一天》熱播中，有台灣網友在追劇時意外發現，2樣台灣國民美食「洪瑞珍三明治」、「蘋果西打」竟然出現在裡面，讓粉絲忍不住直呼，「好神奇」！

原PO在PTT韓劇版上以「偶然發現的一天置入蘋果西打？」為題，並貼出照片，照片中可見韓劇《無意間發現的一天》的角色們坐在戶外，桌上飲料明顯是台灣的蘋果西打以及洪瑞珍三明治，原PO提到，「那個置入性行銷應該是蘋果西打吧，這是不是第一次看到台灣的飲料在韓劇置入啊，而且蘋果西打不是有財務危機嗎，好神奇啊」。

有網友更找出幕後花絮片段，影片中可見由路雲飾演的男主角不停吃著洪瑞珍三明治，即使是工作人員靠近要收回，他也是將手裡的三明治給吃完後，嘴裡喊著「實在太好吃了」。

網友意外發現韓劇置入台灣美食。（摘自YouTube《MBC Drama》）

但事實上，洪瑞珍三明治近年在韓國爆紅，分店一家一家的開，底下其他網友也直呼驚奇，「所以這部最少有兩個台灣商品置入囉 哇」、「看到覺得超神 竟然有蘋果西打」、「蘋果西打是韓國洪瑞珍三明治搭配的飲料之一！」、「今年偶像運動會看到我家idol拿蘋果西打我也覺得超神奇」。

(中時電子報)