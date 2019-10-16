民進黨立委許智傑今天下午發布消息表示，民進黨在國民黨還沒有宣布副手前，不需要急著公布人選。許智傑指出，目前在民間所接收到的聲音，最屬意的是蔡英文總統搭檔前行政院長賴清德參選正副總統。許智傑表示，他個人也支持蔡賴配。

蔡英文總統台南後援會總會長郭信良則有不同意見。郭信良日前在政論節目表達，將支持現任副總統陳建仁，繼續和蔡英文總統搭檔競選連任，郭信良表示，台南部分無黨議員已表態不支持蔡賴配。

(中時 )