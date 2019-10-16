高雄新系立委表態支持蔡賴配 16:162019/10/16 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委許智傑照 許智傑辦公室提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委許智傑今天下午發布消息表示，民進黨在國民黨還沒有宣布副手前，不需要急著公布人選。許智傑指出，目前在民間所接收到的聲音，最屬意的是蔡英文總統搭檔前行政院長賴清德參選正副總統。許智傑表示，他個人也支持蔡賴配。 蔡英文總統台南後援會總會長郭信良則有不同意見。郭信良日前在政論節目表達，將支持現任副總統陳建仁，繼續和蔡英文總統搭檔競選連任，郭信良表示，台南部分無黨議員已表態不支持蔡賴配。 (中時 ) #許智傑 #蔡英文 #賴清德 #郭信良 #陳建仁 #總統 #搭檔 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文頒授郭信良台南後援總會長聘書 14:382019/10/12 政治 蔡英文的共識 郁慕明點出盲點 07:492019/10/13 政治 談調查「論文門」始末 林環牆批LSE心術不正 14:332019/10/13 政治 對韓下戰帖 蔡：不知道在急什麼 04:102019/10/14 焦點新聞 英批國民黨炒作亡國感 孫大千嗆鬼話 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 蔣經國在美曾遇刺 周錫瑋：擔心韓國瑜安全 19:432019/10/14 政治 蔡英文博士論文門爭議 羅智強用16字總結 15:552019/10/15 政治 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 蔡辯論不急？羅智強爆料：馬英九當年... 11:082019/10/16 政治 政治熱門新聞 看完記者會 網：開始佩服韓國瑜了 - 政治 贊成罷免韓國瑜？最新民調超可怕！ - 政治 驚爆！蔡英文論文將在這天「解密」 - 政治 韓國瑜請假 韓黑名嘴竟怒嗆這句？網：超無言… - 政治 輔選韓國瑜有譜了？侯友宜輔選悄悄啟動 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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