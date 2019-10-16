美陸日前終於達成初階貿易協議，其中北京同意每年購買400億至500億美元美農產品，數量幾乎是貿易戰爆發前翻倍，讓川普大讚此一協議是美國農民的偉大協議。不過據知情人士表示事實上要達此數量是有前提，除非華府同意取消對陸報復關稅，否則不太可能達到協議中所購買數量。

美陸初步貿易協議中，北京同意每年購買400億至500億美元美農產品，。

綜合外電報導，美陸在11日達成的初步貿易協議中，雙方在農產品採購、雙方智慧財產保障、金融服務和匯率在內相關議題達成初步協議，其中北京同意採購400億至500億美元農產品，換取華府擱置原訂15日起對2500億美元陸商品加徵的關稅稅率從25%調高到30%的計畫。

而初階協議中所陸購美農產品數量，和2017年貿易戰爆發前不到200億美元的金額相比，幾乎增加一倍以上，讓擁有大批農民支持者的川普在推特上大讚這是偉大愛國農民史上最大的協議，農民從焦慮存放過多的農產品壞掉，到只要擔心要有沒有足夠農地生產如此龐大數量，「感謝你，中國！」。

不過據外電指出，一名知情人士透露，過去貿易戰未開打前，陸未對美農產品採報復性關稅，但自貿易戰後，北京針對多個支持川普的美農業區加重關稅，而此一報復關稅至今尚未取消，若在此情況下，大規模採購只會讓大陸進口商負擔更重、陷入掙扎，除非北京同意取消美農產品關稅，而此又需要川普同等回報，也就是取消陸商品關稅。該名人士認為，此一情況也說明了即使達成初步協議，華府與北京之間分歧仍深。

此外，對於未來會採購哪些美國農產品，大陸外交部發言人耿爽表示，陸企將根據國內市場需求購買美農產品，今年以來已購賣了農產品包括大豆兩千萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸，並會加快採購美農產品。這名知情人士也透露，除了大豆與穀物外，大陸正在考慮購買多種商品以增加進口，包括棉花、乙醇、化肥、果汁、咖啡和肉類等。

(中時電子報)