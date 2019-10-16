桃園國際機場第3航廈主體工程三度流標，整體相關建設計畫預算執行率與工程進度也不如預期，根據立法院預算中心評估報告，截至今年度累計已編列預算176.34億元，全計畫預算執行率僅26％，主要是受到主體航廈流標、多功能大樓暫緩辦理等因素導致。

桃機第3航站區建設計畫原投資總額746.89億元，預計從2012年1月動工，2022年12月完工，因行政院今年1月核定辦理修正計畫，總經費調增為89.07億元，完工期程延至2024年12月，要求機場公司落實各項開源節流措施，並配合建設期程適時滾動檢討航空收入及非航空收入。

預算中心評估報告指出，桃機第3航站興建計畫今年編列129.69億元預算，截至8月底執行數總計569萬1千元，僅占編列預算的0.04％；至於全計畫已編列176.34億元，但累計執行數僅46.71億元，執行率26％，固明年度續編列15.85億元。

預算中心表示，桃機第3航站興建全計畫累計至明年度預算將達192.19億元，應審慎衡量工程進度、計畫實際需求與執行能量，並嚴控工程進度與施工品質，以如期如質完工為目標，有助於紓解日益增加的桃機運量。

(中時 )