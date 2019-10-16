國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜已請假衝刺2020大選，一向強調專心為400萬市民拚市政的新北市長侯友宜，近日也悄悄投入輔選，14日在新北市一場不公開行程餐會上，不僅輔選國民黨立委參選人，更介紹韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維是代表韓國瑜前來，呼籲大家全力支持國民黨提名的參選人。

據了解，侯友宜14日出席在新北市新莊區新農園會館舉行的新北市戰警總會成立大會，是由一群警界人士集結的組織，侯友宜、國民黨新北市黨部主委李乾龍、新北市議會議長蔣根煌、鄭世維等人接受邀出席，獲國民黨提名及推薦的新北市各區立委參選人中，除了羅明才、黃桂蘭因行程趕不及，其餘也數到場。

侯友宜致詞時一一唱名各選區黨籍立委參選人，「新莊的在哪裡？要支持陳名義」、「板橋的在哪裡？要支持林國春跟柯志恩」，展現母雞帶小雞的氣勢，侯也提到，鄭世維是代表韓國瑜出席，呼籲大家支持國民黨提名的參選人。

李乾龍表示，侯友宜不僅活動當天全力輔選黨內參選人，黨內基層也都已經能感受到侯友宜母雞帶小雞的力量；至於侯遲遲不接韓國瑜新北競總主委，李乾龍說，時候到了就會接，希望外界不要過度解讀。

鄭世維也表示，侯市長當天致詞時所講的，與他一直以來的態度始終如一，如果市政沒做好，較大家支持哪一位參選人都沒用，侯友宜已經清楚表態支持黨提名的參選人，特別要呼籲支持者，應以大局為重，不要讓民進黨見縫插針，分化自家人，船到橋頭自然直，韓、侯會分進合擊。

(中時 )