台北市議員林國成周一寄出退黨聲明退出親民黨，他表示，感謝宋楚瑜知遇之恩，但決定退黨迄今他並未向宋楚瑜報告；他也強調，退黨和柯文哲無關，但已在15日晚間向柯文哲報告。

林國成指出，他退黨的主因，是因為親民黨對於總統選舉態度不定，黨內分為結盟、宋楚瑜參選兩大派，他認為結盟較為有利，但意見路居下風，因此選擇退黨，希望用小議員的退黨，讓親民黨有大的轉變。

至於宋楚瑜是否會以親民黨的門票參選總統？林國成表示他並不知情，他也感念宋楚瑜知遇之恩，但決定退黨到寄出退黨申請迄今，他都還沒向宋楚瑜報告。

林國成強調，他與柯文哲私交很好，也被認為視親柯議員，但退出親民黨與柯文哲無關；惟他也坦言，14日寄出退黨申請後，15日晚間已向柯文哲報告，柯事先並不知情，對他突然退黨感到相當驚訝。

林國成說，如果柯文哲、民眾黨有需要，他也願意被列入民眾黨不分區立委名單。

(中時 )