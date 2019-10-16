台灣的夜市文化遠近馳名，想嘗試在地美食，遊客非去不可。士林、逢甲和羅東夜市都很有名，不過今年十大話題夜市，高雄六合夜市竟殺出重圍，拿下第一，成為全台聲量最高的夜市。

根據網路溫度計以《KEYPO大數據關鍵引擎》的資料，在今年７月到９月的分析報告中，統計出各大夜市於網路上的討論聲量，並予以進行排名。

夜市攤販照。（圖片取自Shutterstock）

第十名：台南 大東夜市

大東夜市是台南三大夜市之一，開放時間是在平日因此遊可人數較少，不喜歡人擠人的遊客可以去逛一逛。

第九名：宜蘭 東門夜市

東門夜市的名聲雖沒有羅東夜市響亮，不過美食可不少，價格也很親民，讓你肚子吃飽，荷包也不會變瘦。

第八名：嘉義 文化路夜市

文化路夜市因為Netflex的影集「世界小吃（亞洲篇）」而一路紅到國外去。例如：劉里長火雞肉飯及阿娥豆花等夜知名店家，都是必吃的美食！去了千萬別錯過。

第七名：屏東 墾丁大街

墾丁大街雖然屢傳店家坑觀光客的訊息，不過當地還是有很多良心店家，且想想一邊吹風，一邊喝酒配小吃該有多愜意阿！

第六名：高雄 瑞豐夜市

占地近千坪的瑞豐夜市，吃喝玩樂應有盡有，但建議要去的旅客先做功好課，才能更有效的逛街，吃飽喝足玩好。

第五名：宜蘭 羅東夜市

家喻戶曉的羅東夜市，攤位多、美食也多。去過的人都知道，每逢周末及連假，知名的店家一定都會大排長龍。

第四名：雲林 斗六人文夜市

高高掛著店家旗子絕對是斗六人文夜市吸睛的一大重點，攤販眾多，占地3000坪，且附帶200多坪的停車場，闔家出遊也可以。

第三名：台中 逢甲夜市

每年商機高達１００億元的逢甲夜市，可算是台灣規模最大的夜市之一，其中有許多經典必吃的美食，讓它曾被推選為台灣最美味的夜市。

第二名：台北 士林夜市

逢甲夜市示意圖。（圖片取自Shutterstock）

觀光客必去的士林夜市，地點離捷運站很近，除了遊客能輕鬆抵達之外，周遭鄰近大學的學生也超愛去覓食。

第一名：高雄 六合夜市

士林夜市示意圖。（圖片取自Shutterstock）

出乎大家意料的第一名就是高雄六合夜市，雖然曾因店家坑遊客的新聞一度導致遊客減少，但由於其代表性加上「高雄幣補助消費者」，不少人都迴游到這個夜市。

(中時電子報)