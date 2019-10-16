駐福岡辦事處日前在國慶酒會上公布日本首相安倍晉三的賀電，卻沒有官方署名，引起真假賀電疑雲。國民黨中常會今天通過中常委李德維提案，建請將本案主動向監察院舉發，請監察委員介入調查。

提案指出，我國駐日代表處福岡辦事處於舉辦的國慶酒會中，公布日本首相安倍晉三恭賀我國慶之賀電，並且於隨後又展出副首相兼財務大臣麻生太郎之賀電。然事後卻遭日本官方否認曾經發出過此賀電。此舉不僅已造成我國外交部之誠信受損，亦嚴重影響我國與日本之外交關係。

駐日代表謝長廷於事後仍不願承認錯誤，公開真相。並以「他們沒有說賀電是假的」以及「保護轉交賀電者」等藉口，企圖掩蓋此事真相。由之前大阪辦事處蘇敗誠事件及近日福岡安倍國慶鳥龍賀電事件，看出我駐日各分處都可直接繞過東京本部，向國內國安及外交高層報告，本次賀電事件是否又是一件外交部駐外單位自導自演的國際鬧劇，必須深入調查，整清真相。

李德維表示，外交賀電案不僅已使我國外交體系成為國際笑話，也嚴重打擊大多數專業守份外交人員之士氣。建請本黨持續關注本案，並建議移請監察院深入調查此案，確實揪出外交體系中揣摩上意的害群之馬，以期國人能重拾對外交體系之信心。

國民黨發言人歐陽龍轉述黨主席吳敦義裁示，此次福岡烏龍賀電顯示民進黨政府近來在友邦斷交事件之後，急於扭轉外交無能形象，而發生公布不知來源、離譜至極的烏龍賀電案。系數三年來友邦七國斷交，與主要貿易夥伴自由貿易協議推動毫無進展，而ＣＰＴＰＰ已在去年12月正式生效施行，兩岸ＥＣＦＡ的10年大限明年到期，對企業重大衝擊已經是現在進行式，而蔡政府還在以來源不明賀電欺騙國人，掩蓋其外交無能，本案請智庫彙集相關資料，由中央派員向監察院舉發。

(中時 )