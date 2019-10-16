龍昇社區旅客服務中心過去是台1線上重要司機休息站，在荒廢多年後重新打造成旅客中心。〔謝明俊攝〕。〔

龍昇社區旅客服務中心也是山守現結盟門市之一。〔謝明俊攝〕

龍昇社區旅客服務中心也是山守現結盟門市之一，展售當地農產品。〔謝明俊攝〕

造橋鄉代表古育誌〔後右一〕帶領龍昇國小學童實際體驗涆埤塘捕魚活動。〔謝明俊攝〕

客家傳統涆埤塘捕魚。〔謝明俊攝〕

龍昇社區舉辦涆埤塘活動

農委會水保局台中分局在苗栗積極推動聯合國「里山倡議」，繼獅潭鄉新店社區及三義鄉鯉魚社區之後，近來全力輔導造橋鄉龍昇社區成為人與自然和諧共生的「里山」社區之一，16日上午與苗栗縣政府共同舉辦龍昇社區旅客服務小站及借問站開幕典禮，並安排「玩里山2─涆埤塘大作戰」活動，帶領龍昇國小學童親自體驗舊時客家聚落「涆」埤塘捕魚的樂趣。

農委會水保局台中分局近年積極推動聯合國里山倡議，將里山倡議的理念與作法納入農村再生，打造人與自然和諧共生的社區。先前水保局將苗栗縣獅潭鄉新店社區及三義鄉鯉魚社區推動成為「里山社區」後，再選定造橋鄉龍昇社區成為輔導台灣30處里山社區之一。

龍昇社區之所以獲選，與境內星羅棋布的埤塘有關，過去埤塘扮演水利灌溉及儲水的重要角色，因從農人口老化、少子化等原因，使得許多埤塘與農地都已廢棄，在水保局與社區夥伴的努力下，將社區內的埤塘活化，完整保存埤塘的文化、生態、景觀休閒、滯洪防災等功能。

為了歡迎各地遊客前來龍昇社區體驗里山社區，水保局台中分局利用區域亮點補助計畫的經費，協助將龍昇社區一處位在台1線上廢棄餐廳「南北店」，重新改造成旅客服務中心，並以龍昇社區特產南瓜的意象，賦予新生命，並成為山守現結盟門市之一，讓農村產業有更多元的銷售管道，一同力挺在地農村產業。並在16日上午偕同苗栗縣副縣長鄧桂菊一同舉行開幕剪彩儀式。

另外，為了讓在地龍昇國小學生能了解客家埤塘交化，造橋鄉鄉民代表古育誌還特別配合推動里山社區活動，安排學童到祖厝後方埤塘，實際了解「涆」（放水）埤塘的緣由，由在地年長農民示範以魚網圍捕埤塘內活魚，讓學童們親自體驗祖先們與自然共存的生活智慧。

※備註

早年桃竹苗地區的客家村落都備有埤塘供蓄水灌溉之用，客家先祖為充分利用埤塘，多會在埤塘放養各種魚類，待冬季稻作收成後，將塘水放乾，便於捕撈魚類加菜，這個排水的動作就叫作「涆」（客語，音略近於『涵』）水。

(中時 )