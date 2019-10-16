前行政院長賴清德最近展開美國輔選之旅，當地時間15日晚間向舊金山僑胞演講後，賴清德在臉書上發文表示，此行目的是向大家傳達初選已經結束，現在是團結的時候。並指出他參與「初選，成功激勵了民進黨，激活了執政團隊。小英並蛻變為2.0，我們在守護台灣的這場大選作出了具體貢獻！」

對初選過程中，對他登記參選提出批評的朋友。賴清德表示感謝，強調我們的進退皆不是為了個人，都為了台灣！這場初選最後的結果，蔡總統得到代表權，承擔重責大任，而我則建立民主的風範，得到尊重。因此，今天他來美國，或回去後在台灣幫小英助選，乃民主之必然！責任之所在，和任何職務無關！

賴清德強調，明年1月這場選舉全世界都在看，他們要看台灣的下一任國家領導人能否站穩國家主權獨立，能否捍衛民主自由、能否強化國防安全、能否防範中共武力鞏固台海和平、能否與全球民主陣營站在一起，過去3年多蔡總統已經證明她有這個能力，「因此我再次懇請大家為壯大台灣、民主台灣、團結台灣、世界的台灣，一定回來投票，讓總統當選，國會過半！」

(中時電子報)